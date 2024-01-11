«Кроме ядерного, пока»: Медведев рассказал, чем ВС РФ ударили по Украине Медведев рассказал, что ВС РФ ударили по объектам на Украине разным вооружением

Фото: t.me/UA_National_Police

Вооруженные силы России во время серии ударов по военным объектам на Украине в начале года использовали разные носители, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. По его словам, эти носители имели разное наполнение. «Разве что кроме ядерного, пока», уточнил он.

Использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока, — сказал Медведев.

По его словам, серия интенсивных ударов оказалась результативной. Это подтверждает эффективную работу российского оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года.