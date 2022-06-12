В Красном Лимане создадут администрацию ДНР Глава ДНР Пушилин подписал указ о создании администрации Красного Лимана

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Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании администрации города Красный Лиман, передает ТАСС. Он также поручил главе города Енакиево представить кандидатуру для назначения на должность руководителя населенного пункта.

Постановляю создать местную администрацию Донецкой Народной Республики — администрацию города Красный Лиман, — говорится в поручении.

Красный Лиман — город на севере Донецкой области с населением порядка 20 500 человек. Он входит в Краматорскую агломерацию и является крупным железнодорожным узлом.

28 мая Красный Лиман окончательно перешел под контроль войск РФ и ДНР. С момента начала штурма крупного транспортного узла прошло четыре дня.

Еще несколькими днями ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что под оперативный контроль сил республики перешел город Светлодарск. На здании мэрии подняли флаг России, рядом с ним флаг ДНР. Отмечается, что войска республики на сегодняшний день контролируют в общей сложности больше двухсот населенных пунктов.