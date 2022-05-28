Российские войска освободили Красный Лиман от украинских военных Минобороны РФ: российские войска освободили Красный Лиман от украинских военных

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Вооруженные силы РФ и войска Донецкой народной республики (ДНР) в субботу, 28 мая, окончательно освободили город Красный Лиман от украинских военных, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. С момента начала штурма крупного транспортного узла прошло четыре дня.

В результате совместных действий подразделений Народной милиции и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман, — сказал он.

Ранее объединенные силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ освободили и установили контроль над городом Красный Лиман, однако в городе оставались разрозненные части военных соединений ВСУ. Также были освобождены еще 220 населенных пунктов.

О начале штурма крупного железнодорожного узла на севере ДНР было объявлено 24 мая главой частично признанной республики Денисом Пушилиным. Он уточнил, что на тот момент подразделения ВС РФ совместно с народными милициями ДНР и ЛНР зашли в сам город и взяли под контроль порядка половины его территории.