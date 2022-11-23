В Турции считают, что конфликт на Украине будет урегулирован переговорами Глава МИД Турции Чавушоглу уверен, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров

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Конфликт между РФ и Украиной завершится за столом переговоров, а не победами на поле боя, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его слова передает Anadolu. Глава турецкого министерства напомнил, что по итогам встречи глав МИД России и Украины в Анталье в марте, а также последовавших переговоров делегаций в Стамбуле стороны были близки к достижению договоренности о прекращении огня, однако впоследствии «отдалились от диалога».

На наш взгляд, война между Россией и Украиной так или иначе завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя, — сказал Чавушоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20, что намерен убедить Россию и Украину сесть за стол переговоров. По его словам победителей в украинском кризисе не будет, а от мира выиграют все.

Позже президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом. Как сообщили в канцелярии главы Турции, лидеры стран обсудили двусторонние отношения и зерновую сделку. Кроме того, в ходе переговоров Эрдоган подчеркнул важность мирных переговоров по Украине.