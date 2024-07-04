В трех областях Украины прогремели взрывы В Житомирской, Черниговской и Сумской областях Украины прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Житомирской, Черниговской и Сумской областях прогремели взрывы, передает украинский канал ТСН. Подробности случившегося не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали. В этих областях ранее была объявлена воздушная тревога.

Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины 3 июля. Детали случившегося неизвестны. Местные власти ситуацию не комментировали. Отмечается, что это могло быть связано с работой системы противовоздушной обороны.

Очевидцы 30 июня рассказали, что на севере Киева прогремел мощный взрыв. По их словам, в Оболонский район города выехали наряды МЧС. Мэр украинской столицы Виталий Кличко эту информацию подтвердил.

В тот же день в центральной части Харькова прогремел взрыв, было повреждено предприятие. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в результате происшествия пострадали несколько человек, также загорелись семь машин. Он отметил, что удар был нанесен авиационной бомбой типа КАБ. Также несколько взрывов прогремело на территории города Запорожье, находящегося под контролем Киева. По данным украинского ведомства по оповещению населения, на занимаемых ВСУ территориях Запорожской области была объявлена воздушная тревога.