Мощный взрыв прогремел в Киеве ТАСС: на севере Киева прогремел мощный взрыв

Фото: t.me/dsns_telegram

На севере Киева прогремел мощный взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. По их словам, в Оболонский район города выехали наряды МЧС.

В Оболонском районе мощный взрыв. Машины МЧС с мигалками едут на место, — уточнили собеседники агентства.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале подтвердил, что в северную часть Киева направлены экстренные службы.

Также 30 июня в центральной части Харькова прогремел взрыв, повреждено предприятие, написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. По его словам, в результате происшествия пострадали несколько человек, также загорелись семь машин.

Терехов также отметил, что удар был нанесен авиационной бомбой типа КАБ. На место удара были направлены оперативные службы.

Накануне взрывы раздались на территории подконтрольного Вооруженным силам Украины Херсона, сообщал телеканал «Общественное». Официальных комментариев по ситуации не было. Режим воздушной опасности в регионе не вводили.

Ранее несколько взрывов прогремело на территории города Запорожье, находящегося под контролем Киева. По данным украинского ведомства по оповещению населения, на занимаемых ВСУ территориях Запорожской области была объявлена воздушная тревога.