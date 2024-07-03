В Одессе прогремел взрыв

Фото: МЧС Украины

Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщило издание «Зеркало недели». Детали случившегося неизвестны. Местные власти ситуацию не комментировали.

Отмечается, что это может быть связано с работой системы противовоздушной обороны. В настоящее время в ряде регионов Украины, в том числе в Одесской области, объявлена воздушная тревога.

На днях сообщалось о взрывах, произошедших в городе Кропивницком (ранее — Кировоград) в центральной части Украины. В Кировоградской области была объявлена воздушная тревога. Местные власти ситуацию не комментировали.

Очевидцы 30 июня рассказали, что на севере Киева прогремел мощный взрыв. По их словам, в Оболонский район города выехали наряды МЧС. Мэр украинской столицы Виталий Кличко эту информацию подтвердил.

В тот же день в центральной части Харькова прогремел взрыв, было повреждено предприятие. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в результате происшествия пострадали несколько человек, также загорелись семь машин. Он отметил, что удар был нанесен авиационной бомбой типа КАБ. Также несколько взрывов прогремело на территории города Запорожье, находящегося под контролем Киева. По данным украинского ведомства по оповещению населения, на занимаемых ВСУ территориях Запорожской области была объявлена воздушная тревога.