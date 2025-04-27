В Тбилиси заявили о «беспроигрышной позиции» России по Украине Правозащитница Какабадзе: Россия находится в беспроигрышной позиции на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия находится в беспроигрышной позиции по украинскому кризису, заявила правозащитница, член «Единой нейтральной Грузии» Нана Какабадзе. По ее словам, которые приводит портал «Взгляд», Европа застряла в тяжелом положении из-за продолжающихся военных действий.

Все знают, что эту войну Украина проигрывает, поэтому и Киев, и его европейские кураторы сейчас стараются выйти из этой войны с наименьшими потерями, хотя бы сохранив лицо <...> А вот позиция России беспроигрышная. Страна выдержала всевозможные санкции, — подчеркнула активистка.

Какабадзе указала, что спецоперация на Украине ввергла в кризис не только Киев, но и Европу — там наблюдается рецессия из-за санкций. По ее мнению, они стали заложниками борьбы «до последнего украинца», что равноценно «политическому самоубийству».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что охвативший Европу военный психоз должен прекратиться. Он отметил, что у Украины без поддержки США нет шансов выстоять против России, и единственный возможный путь решения конфликта — достижение мира.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что говорить о конкретных условиях возможной сделки по Украине пока преждевременно. При этом он также подчеркнул, что в позиции американского лидера Дональда Трампа по ситуации на Украине есть много элементов, которые совпадают с российской точкой зрения.