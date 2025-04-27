Орбан призвал остановить военный психоз в Европе из-за Украины

Фото: Global Look Press

Виктор Орбан

Охвативший Европу военный психоз должен прекратиться, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X. Он отметил, что у Украины без поддержки США нет шансов выстоять против России и единственный возможный путь решения конфликта — достижение мира.

Военный психоз в Европе должен прекратиться. Без Америки у Украины нет шансов, но Брюссель все равно цепляется за безнадежную военную стратегию. Единственный возможный путь — путь мира! — написал он.

Ранее Орбан поучаствовал в общенациональном референдуме по поводу возможного присоединения Украины к Евросоюзу. Он опубликовал фото с заполненным бюллетенем, где проголосовал против. Премьер подчеркнул, что никто не может решать будущее страны, кроме ее граждан. Рассылка бюллетеней для участия в общенациональном референдуме началась по почте 14 апреля.

До этого издание The Guardian сообщало, что в странах Евросоюза задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса из-за его непримиримой позиции относительно Украины. В материале подчеркивалось, что в данный момент это только идея, но ее могут попытаться воплотить, если Венгрия наложит вето на продление антироссийских санкций.