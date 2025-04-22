Виктор Орбан проголосовал против приема Украины в Евросоюз Виктор Орбан проголосовал против приема Украины в ЕС на референдуме в Венгрии

Фото: Ricardo Rubio/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поучаствовал в общенациональном референдуме по поводу возможного присоединения Украины к Евросоюзу. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он опубликовал фото с заполненным бюллетенем, где он проголосовал против. Он подчеркнул, что никто не может решать будущее страны, кроме ее граждан.

Брюссель и [оппозиционная] партия «Тиса» поддерживают вступление Украины в ЕС. Это уничтожит венгерскую экономику. Давайте не дадим им решать наше будущее за нас! Референдум – 2025. Я уже проголосовал, — заявил венгерский лидер.

Рассылка бюллетеней для участия в общенациональном референдуме началась по почте 14 апреля. Голосование будет идти до конца мая, его результаты правительство Венгрии учтет при консультациях с администрацией Евросоюза.

Ранее издание The Guardian сообщало, что в странах Евросоюза задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса из-за его непримиримой позиции относительно Украины. В материале подчеркивается, что в данный момент это только идея, но ее могут попытаться воплотить, если Венгрия наложит вето на продление антироссийских санкций.