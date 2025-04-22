«Расплата наступит»: в ЕС ополчились на Венгрию из-за Украины Guardian: ЕС хочет лишить Венгрию права голоса из-за жесткой позиции по Украине

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Виктор Орбан

Евросоюз рассматривает идею лишения Венгрии права голоса, сообщает газета The Guardian. Журналисты отметили, что такое решение может быть принято из-за ее жесткой позиции по Украине.

Некоторые считают, что расплата (лишение права голоса. — NEWS.ru) наступит, если Венгрия попытается наложить вето на продление санкций против России, — говорится в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что пока эта мысль находится на этапе идеи. При этом некоторые источники издания уверяют, что лишить Венгрию права голоса невозможно — для этого потребуется единогласное решение оставшихся 26 членов ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что вступление Украины в Евросоюз даст стране карт-бланш на продолжение конфликта с Россией. Таким образом он прокомментировал проведение общенационального референдума по вопросу о приеме Украины в ЕС.

До этого Орбан во время эфира на радио Kossuth заявил, что увидел в глазах европейских чиновников понимание того, что Украина проиграла в конфликте с Россией. По словам премьера, европейским деятелям не следовало ввязываться в этот кризис. Орбан уверен, что со временем в ЕС поймут, что вступление Украины в европейское объединение приведет к краху экономики.