В США предрекли сложности для главы Еврокомиссии фон дер Ляйен Bloomberg: новый срок фон дер Лейен во главе ЕК висит на волоске

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Переназначение Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии висит на волоске, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что одновременно с растущим давлением на ЕС извне ослабевает поддержка и внутри блока.

На фоне суеты и борьбы за власть ясно проступает одна идея: второй срок фон дер Ляйен будет еще более сложным, — говорится в статье.

К числу новых вызовов для ЕС относятся трудности оказания Киеву дальнейшей поддержки и урегулирования ближневосточного конфликта. Ситуацию осложняет то, что ЕС теперь испытывает одновременное давление и Вашингтона, и Пекина. Китай стал для ЕС системным соперником. Что касается США, то в Брюсселе больше не рассматривают их как надежный гарант мира и процветания Европы, даже если экс-президент Дональд Трамп не победит на президентских выборах в ноябре.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что ответственность за разжигание конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС лежит на главе Еврокомиссии. По ее словам, именно деятельность фон дер Ляйен привела к геноциду и боевым действиям в секторе Газа. Выступая с трибуны, Дейли закончила свою речь, назвав главу ЕК «фрау Геноцид».

Политолог Алексей Макаркин ранее заявил, что фон дер Ляйен снова может оказаться в ситуации, когда ее не поддержит большое число левоцентристов. По его словам, после выборов 2019 года она прошла небольшим большинством. При этом проблема с левоцентристами никуда не исчезла, отметил он.