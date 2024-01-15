Политолог оценил будущее фон дер Ляйен на посту председателя ЕК Макаркин заявил, что фон дер Ляйен может оказаться без поддержки левоцентристов

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен снова может оказаться в ситуации, когда ее не поддержит большое число левоцентристов, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, после выборов 2019 года она прошла небольшим большинством. При этом у нее проблема с левыми. С тех пор позиции правых усилились, однако она не может не учитывать интересы левых.

Для правых она слишком проевропейская и слишком проукраинская. У правых сил разное отношение к Украине. В Венгрии осторожны и не хотят, чтобы Украина была в Европе, в Италии партия действующего премьера Мелони продолжает поддерживать Киев, но критичности в отношении Украины и ее европейской интеграции становится больше. Фон дер Ляйен снова может оказаться в ситуации, когда ее не поддержит большое число левоцентристов, — объясняет эксперт.

По словам Макаркина, у левоцентристов непростая ситуация в Германии, где в 2025 году пройдут выборы. В связи с этим им будет тяжелее поддержать фон дер Ляйен. В то же время происходит идейное сближение правоцентристов с правыми в Германии. Политолог сомневается, что они смогут выбрать своего кандидата, хотя допускает, что кого-то и предложат.

Учитывая рост влияния, они могут настоять на том, чтобы Еврокомиссию возглавил более правый правоцентрист, который будет более совместим с ними. Это может быть снова человек из Германии или из другой страны. Будет сдвиг вправо, — считает Макаркин.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что ответственность за разжигание конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС лежит на главе Еврокомиссии. По ее словам, именно деятельность фон дер Ляйен привела к геноциду и боевым действиям в секторе Газа. Выступая с трибуны, Дейли закончила свою речь, назвав главу ЕК «фрау Геноцид».