Депутат Европарламента назвала фон дер Ляйен «фрау Геноцид» Евродепутат Дейли назвала фон дер Ляйен «фрау Геноцид» из-за ее позиции по Газе

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Ответственность за разжигание конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС лежит на главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, выступление опубликовано на ее канале в соцсети Twitter (X). По ее словам, именно деятельность фон дер Ляйен привела к геноциду и боевым действиям в секторе Газа. Выступая с трибуны, Дейли закончила свою речь, назвав главу ЕК «фрау Геноцид».

Боже мой, с такими защитниками демократии (как фон дер Ляйен. — NEWS.ru) <...> Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: «Нет, спасибо, фрау Геноцид», — сказала евродепутат.

Дейли подчеркнула, что в словах фон дер Ляйен проявляется гордыня, когда та просит Израиль избегать жертв среди мирных жителей Газы и при этом не может призвать Иерусалим к полному прекращению огня.

24 декабря премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа. По его словам, это единственный способ освободить заложников и уничтожить ХАМАС.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что в ХАМАС отвергли предложение Израиля о прекращении огня на одну неделю. По данным издания, израильская сторона хотела добиться освобождения 40 человек, в том числе женщин, детей и стариков, в обмен на приостановку наземной и воздушной операций в секторе Газа. ХАМАС отказалось освобождать израильтян, потребовав, чтобы сначала прекращение огня вступило в силу.