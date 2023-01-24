В США потребовали от Зеленского сменить тактику CNN: США требуют от Зеленского сменить тактику на фоне неудач ВСУ в Артемовске

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global look Press

Владимир Зеленский

Официальные лица США требуют от президента Украины Владимира Зеленского сменить такктику на фоне неудач ВСУ в Артемовске и готовиться к наступлению на юге страны, пишет CNN со ссылкой на источники. В Вашингтоне рассчитывают, что Киев воспользуется преимуществами поставленной Западом новой военной техники, стоимость которой составляет миллиарды долларов США.

Американские и западные официальные лица призывают Украину сместить акцент с жестоких многомесячных боев в восточном городе Артемовск и вместо этого отдать приоритет потенциальному наступлению на юге страны, — говорится в материале.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Запад вынужден изменить стратегию противостояния России из-за огромных потерь ВСУ. По его словам, исчерпание мобилизационных ресурсов Украины приведет к росту числа иностранных наемников в зоне СВО, которых будут нанимать на деньги США, Великобритании, стран ЕС и Японии.

Эксперт подчеркнул, что украинское мужское население стремительно сокращается, и в какой-то момент в стране не останется мужчин призывного возраста.

Издание The Hill ранее написало о недовольстве Киева отказом Вашингтона поставлять военную технику, которая позволила бы начать полномасштабное наступление на Крым. Зеленский подчеркнул, что ВСУ нуждаются в более серьезной технике.