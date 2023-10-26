В Совфеде объяснили, почему Словакия отказала Украине в поставках оружия Сенатор Цеков заявил о негативном отношении словаков к поставкам оружия Украине

Фото: СФ РФ

Сергей Цеков

Значительная часть жителей Словакии выступает против поставок оружия Украине, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, новый премьер-министр страны Роберт Фицо разделяет их мнение, что позволило ему получить голоса на прошедших выборах. Цеков надеется, что со временем в Европе станет больше лидеров, подобных словацкому премьеру.

В Словакии большой процент людей, которые не поддерживали и не поддерживают поставки оружия Украине, так как понимают, что боевые действия — это плохо. Так это было и до избрания Фицо. Собственно говоря, Фицо и получил голоса именно благодаря подобным высказываниям. Он поумнее некоторых в Европе, — заявил сенатор.

Цеков отмечает, что во всех странах Евросоюза проводится антироссийская информационная кампания. Несмотря на это, в некоторых государствах растет число людей, недовольных политикой ЕС по отношению к Украине. По мнению сенатора, Германия и Франция также могут пересмотреть свою стратегию, однако это произойдет лишь после смены руководства этих стран.

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что правительство страны поддержит антироссийские санкции лишь в том случае, если они не причинят вреда республике. Он также добавил, что власти проведут тщательный анализ ограничений, предлагаемых Евросоюзом.