В Словении выявили первый случай заражения оспой обезьян

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Словении выявили первый случай заражения оспой обезьян, передает телеканал N1 со ссылкой на местных медиков. Уточняется, что мужчина подхватил инфекцию во время отдыха на Канарских островах. В данный момент его обследуют врачи столичного Университетского клинического центра Любляны.

Мужчина вернулся с отдыха на Канарских островах. Случаем в понедельник уже занялись в инфекционной клинике Университетского клинического центра Любляны, — сообщил телеканал.

Ученые Словенского института микробиологии и иммунологии подтвердили первый случай инфицирования вирусом оспы обезьян на территории республики, пишет Радио и телевидение Словении.

Ранее в США зафиксировали пять случаев заражения посквирусами, к которым в том числе относится оспа обезьян. Об этом сообщила заместитель директора отделения патогенов и патологий Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Дженнифер Маккуистон. По ее словам, заболевшие были обнаружены в трёх штатах.