https://static.news.ru/photo/ac9d3724-ca31-11e9-a644-fa163e074e61_660.jpg Фото: DanEggenWPost/Twitter

Деревянная статуя президента США Дональда Трампа появилась на родине его супруги Мелании — в Словении. Её установили в селе в 30 км от столицы страны Любляны.

Восьмиметровая статуя может не понравиться американскому лидеру, отмечает The Washington Post . Трамп представлен в синем костюме с ярким красным галстуком, его взгляд свиреп, а правая рука, пальцы которой сжаты в кулак, поднята вверх. Голова статуи квадратная, рот сжат — президент США выглядит словно «Щелкунчик», подчёркивает газета.

Wooden statue of Trump pops up in Slovenia, his wife’s home country https://t.co/Qy19H2mD5u — The Washington Post (@washingtonpost) August 28, 2019

По словам создателя деревянной фигуры Трампа, он пытался изобразить главу Соединённых Штатов в образе Супермена или Статуи Свободы. Мужчина уточнил, что статуя является провокацией, так как «мир полон популизма».

Ранее News.ru сообщал, что в Словении открыли статую первой леди Америки. «Мелания» стоит на берегу реки Савы и приветствует родной город — Севницу — поднятой рукой.