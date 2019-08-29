Деревянная статуя президента США Дональда Трампа появилась на родине его супруги Мелании — в Словении. Её установили в селе в 30 км от столицы страны Любляны.
Восьмиметровая статуя может не понравиться американскому лидеру, отмечает The Washington Post. Трамп представлен в синем костюме с ярким красным галстуком, его взгляд свиреп, а правая рука, пальцы которой сжаты в кулак, поднята вверх. Голова статуи квадратная, рот сжат — президент США выглядит словно «Щелкунчик», подчёркивает газета.
По словам создателя деревянной фигуры Трампа, он пытался изобразить главу Соединённых Штатов в образе Супермена или Статуи Свободы. Мужчина уточнил, что статуя является провокацией, так как «мир полон популизма».