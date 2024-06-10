В Швейцарии предложили новый мирный саммит по Украине с участием России Президент Швейцарии выразила надежду на саммит с РФ после встречи по Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Виола Амхерд

Власти Швейцарии планируют организовать новую конференцию по Украине, теперь уже с участием России, после «мирного саммита» в Бюргенштоке, заявила президент конфедерации Виола Амхерд. По ее словам, которые приводит ТАСС, достичь долгосрочного и устойчивого мира возможно только совместными действиями всех стран.

Мы хотим запустить широко поддерживаемый процесс для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине и создать условия для проведения будущего мирного саммита с участием России, — сказала швейцарский президент во время пресс-конференции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что многие страны не хотят участвовать в «мирном саммите» Украины. По его словам, представители этих государств не хотят тратить свое время на мероприятие без целеполагания. Обсуждение урегулирования конфликта возможно только при участии российской стороны, отметил он.

Швейцарский новостной портал Watson утверждает, что конференция по Украине в Бюргенштоке не принесет результатов. По мнению авторов статьи, уже сейчас понятно, что крупной сенсации не будет. Президент Украины Владимир Зеленский, столкнувшийся с большими проблемами на фронтах, нуждается в дипломатическом результате. Но, похоже, что после продолжительных схваток «гора родит мышь», считают швейцарские аналитики.