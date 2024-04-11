В Швейцарии посчитали абсурдным проведение конференции по Украине без РФ Депутат Меттан: конференция по Украине без России является абсурдом

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Проведение конференции по Украине без участия России является абсурдом, считает депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. По его словам, которые приводит ТАСС, когда речь идет об урегулировании конфликта, необходимо участие в переговорах обеих сторон. Иначе это противоречит самой идее переговоров о мире.

[Проведение конференции без участия России] является полностью абсурдным и противоречит самой идее переговоров о мире, ведь такие переговоры должны проходить с участием обеих воюющих сторон, — приводит агентство слова политика.

Накануне стало известно, что Швейцария проведет мирную конференцию по Украине 15–16 июня в Бюргенштоке. Берн не исключает, что мероприятие будет опираться на проект мирного плана, который обсуждался в Стамбуле между Россией и Украиной в 2022 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что на переговорах по украинскому вопросу нельзя не принимать во внимание геополитические изменения. Без этого, по его словам, обсуждение станет недальновидным шагом.

Тем временем в посольстве России в Берне заявили, что Москва не будет участвовать в саммите по Украине. Там отметили, что российская сторона не получала никаких приглашений по этому поводу, и добавили, что Россия не приняла бы приглашение в любом случае, так как считает неприемлемой продвигаемую организаторами идею конференции.