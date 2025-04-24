В Швейцарии объяснили Зеленскому, к чему он ведет Украину саботажем диалога Die Weltwoche: саботаж переговоров Зеленским дорого обойдется Украине

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Владимир Зеленский

Стремление президента Украины Владимира Зеленского саботировать попытки новой американской администрации наладить переговорный процесс по урегулированию конфликта будет иметь страшные последствия, такое мнение выразил шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель. Он предупредил, что далеко не в последнюю очередь действия политика отразятся на простых украинцах.

И если Украина просто противится [признанию Крыма российским], если Зеленский саботирует эти [усилия США по достижению] мира, это будет иметь страшные последствия, не в последнюю очередь для населения страны, — уверен Кеппель.

Журналист добавил, что позиция Зеленского на переговорах, не желающего признавать за Россией занятые ею территории, «совершенно нереалистичная». По его мнению, рано или поздно данный вопрос остро встанет на внутриполитической повестке дня на Украине. Кеппель также усомнился в том, что Зеленский пользуется поддержкой населения.

Если бы поддержка Зеленского была настолько высокой, как он хочет думать, то почему тогда он запрещает оппозиционные партии, почему позволяет арестовывать священнослужителей и журналистов, почему не проводит выборы? — задался вопросом он.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив, ранее работавший на Украине, предположил, что Запад может начать кампанию по дискредитации Зеленского. По его мнению, это связано с растущим недовольством политиком среди западных партнеров, включая Соединенные Штаты и страны Европы.