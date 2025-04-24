Раскрыто, может ли Запад попытаться дискредитировать Зеленского Политтехнолог Павлив: Запад может начать кампанию по дискредитации Зеленского

Фото: Yuri Gripas — Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Запад может начать кампанию по дискредитации украинского лидера Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив, ранее работавший на Украине. По его мнению, это связано с растущим недовольством президентом Украины среди западных партнеров, включая США и страны Европы. Он также допустил, что американские медиа уже начали подготовку информационной кампании для дальнейшего дезавуирования и демонизирования Зеленского.

Надо понимать, что Зеленский становится все более неудобным не только для американской администрации и части Европы, но даже для своих нынешних кураторов из Лондона и Парижа. В меньшей степени для Берлина он становится все менее понятным и нужным. Для того чтобы обосновать любое развитие событий в отношении его персоны, конечно же, нужно подготовить информационную составляющую. Нужно его дезавуировать и демонизировать. По большому счету американская сторона и медиа, связанные с американской администрацией, этим уже занимаются, — высказался Павлив.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что Зеленского могут ликвидировать, подстроив теракт. По его словам, украинский лидер обладает информацией, которая может быть неудобной его союзникам. Кроме того, считает Чепа, из Зеленского могут сделать «козла отпущения».

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что возможны разные варианты судьбы Зеленского. Так глава СВР ответил на вопрос о возможности побега президента Украины из Киева.