В Сербии планируют отменить чрезвычайное положение с 7 мая

https://static.news.ru/photo/0f48b97c-8d80-11ea-903a-fa163e074e61_660.jpgФото: Александар Вучић/facebook.com
Президент Сербии Александр Вучич заявил о планах отменить чрезвычайное положение с 7 мая.
Завтра правительство, премьер и я как президент получим обоснование Минобороны, потом получим заключение правительства с подписью Аны Брнабич и моей, затем передаём его в парламент для отмены чрезвычайного положения в среду, на Джурджевдан. Если документ сразу же будет опубликован в служебном вестнике, в четверг у нас больше не будет комендантского часа, — цитирует сербского лидера ТАСС.
Режим ЧП был введён в Сербии 15 марта нынешнего года. Спустя несколько дней власти страны объявили о полном закрытии государственных границ из-за пандемии коронавируса.
Как информировал NEWS.ru, МИД Сербии призвал ООН рассказать о происхождении коронавируса.