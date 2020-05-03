В Сербии планируют отменить чрезвычайное положение с 7 мая

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На поиск вакцины от COVID-19 может уйти несколько лет. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Рад был бы, если бы это удалось сделать за несколько месяцев. Но нужно быть реалистами: на это могут уйти и годы, потому что, разумеется, могут быть неудачи в процессе разработки,...