Европа

В Сербии планируют отменить чрезвычайное положение с 7 мая

23:37, 03 мая 2020
Фото: Александар Вучић/facebook.com

Президент Сербии Александр Вучич заявил о планах отменить чрезвычайное положение с 7 мая.

Завтра правительство, премьер и я как президент получим обоснование Минобороны, потом получим заключение правительства с подписью Аны Брнабич и моей, затем передаём его в парламент для отмены чрезвычайного положения в среду, на Джурджевдан. Если документ сразу же будет опубликован в служебном вестнике, в четверг у нас больше не будет комендантского часа, — цитирует сербского лидера ТАСС.

Режим ЧП был введён в Сербии 15 марта нынешнего года. Спустя несколько дней власти страны объявили о полном закрытии государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Как информировал NEWS.ru, МИД Сербии призвал ООН рассказать о происхождении коронавируса.

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