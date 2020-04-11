МИД Сербии призвал ООН рассказать о происхождении коронавируса

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что международное сообщество должно получить отчёт о происхождении коронавируса. По его словам, его следует предоставить Организации объединённых наций.
Дипломат отметил, что существует ряд теорий о возникновении вируса,
Мировые силы, но прежде всего ООН и СБ ООН должны дать ответ о происхождении COVID-19, то есть объяснить, природный это вирус или лабораторный. Идёт ли речь о биологической войне? — подчеркнул он.
В России на сегодняшний день зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли — 106.
В мире насчитывается 1,7 млн инфицированных. Скончались около 103 тысяч человек, выздоровели — более 378 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что в Костромской области скончалась женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус. По данным медиков, причина смерти — двусторонняя пневмония на фоне сахарного диабета и гипертонической болезни. Погибшей было 59 лет.
Добавьте наши новости в избранные источники