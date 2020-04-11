МИД Сербии призвал ООН рассказать о происхождении коронавируса

https://static.news.ru/photo/e4798570-7bf8-11ea-8bf6-fa163e074e61_660.jpg Ивица Дачич Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что международное сообщество должно получить отчёт о происхождении коронавируса. По его словам, его следует предоставить Организации объединённых наций.

Дипломат отметил, что существует ряд теорий о возникновении вируса, передаёт ТАСС.

Мировые силы, но прежде всего ООН и СБ ООН должны дать ответ о происхождении COVID-19, то есть объяснить, природный это вирус или лабораторный. Идёт ли речь о биологической войне? — подчеркнул он.

В России на сегодняшний день зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли — 106.

В мире насчитывается 1,7 млн инфицированных. Скончались около 103 тысяч человек, выздоровели — более 378 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Костромской области скончалась женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус. По данным медиков, причина смерти — двусторонняя пневмония на фоне сахарного диабета и гипертонической болезни. Погибшей было 59 лет.