В Сербии объяснили, почему Зеленский заговорил о войне на Балканах Политолог Гайич заявил об угрозе начала войны между НАТО и Сербией

Фото: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об угрозе новой войны на Балканском полуострове, говорил от лица стран НАТО, заявил NEWS.ru сербский политолог Стеван Гайич. По его словам, Североатлантический альянс пытается создать новый «железный занавес», присоединив Сербию, Молдавию, а также Боснию и Герцеговину. При этом Гайич считает, что НАТО готова на войну, если объединению не удастся добиться своих целей мирным путем.

Зеленский ранее заявил, что Россия «будет вкладываться» в разжигание конфликта между государствами Балканского полуострова. По его словам, это якобы необходимо для отвлечения внимания стран Запада и снижения финансовой помощи Киеву. Однако Гайич считает, что конфликт на Балканах может разжечь не Россия, а НАТО.

К словам Зеленского нужно отнестись серьезно. Очевидно, что он их произнес от имени НАТО. НАТО хочет создать новый «железный занавес», но гораздо восточнее старого, учитывая включение в Альянс Финляндии и Швеции. И в этой проекции балканские страны, не входящие в НАТО, для них стали проблемой, — объяснил политолог.

Эксперт считает, что Балканский полуостров стал территорией политического противостояния между Западом и Россией. Он напомнил, что включение каждого балканского государства в НАТО сопровождалось разгоном паники о якобы ведении Москвой гибридной войны.

Это было с Черногорией в 2016 году, когда обвиняли Россию в попытке организовать государственый переворот. В 2017 году Черногорию втянули в НАТО против воли большинства граждан. Напомню, что Черногорию бомбили силы НАТО, когда она входила в состав Югославии, — отметил он.

По мнению политолога, угрозой для НАТО также остается Республика Сербская. Гайич подчеркнул, что Альянс намерен уничтожить ее, чтобы ничто не препятствовало вступлению Боснии и Герцеговины в объединение.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что отказ страны вводить санкции против России позволил укрепить ее репутацию. Он подчеркнул, что Сербия доказала свою независимость таким решением.