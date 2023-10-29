Вучич: Сербия укрепила репутацию отказом вводить санкции против России

Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

Александр Вучич

Сербия закрепила за собой репутацию свободной и независимой страны тем, что не ввела санкции против России, заявил в интервью каналу TV Prva президент государства Александр Вучич. Страна придерживается этого принципа на протяжении последних двух лет.

Не забывайте, мы — единственная страна во всей Европе, которая порядка двух лет не вводит санкции против России. Сербия таким образом усилила репутацию свободной и независимой страны, которая проводит собственную политику, — сказал Вучич.

Он отметил, что ситуация с давлением со стороны стран-партнеров ухудшается, но пока Сербия не намерена вводить ограничения в отношении Москвы. Однако Вучич пообещал прямо сказать гражданам, когда Сербия окажется не в силах воздерживаться от введения санкций.

В июле Вучич заявлял, что Запад использует двойные стандарты при общении на тему территориальной целостности разных государств, и подчеркнул, что его страна самостоятельна в выборе политики. В том числе он отметил, что риторика меняется, когда речь заходит об Украине и Сербии. В первом случае этот вопрос не ставится под сомнение и в подтверждение приводится устав, а во втором случае все заканчивается молчанием и отсутствием каких-либо ответов.