В Сербии готовят иск к НАТО из-за обедненного урана Сербский юрист Алексич готовит иск к НАТО из-за применения обедненного урана в 1999 году

Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

Белград, Сербия

Сербский юрист Срджан Алексич из города Ниш на юге страны, где в 1999 году НАТО применяла боеприпасы с обедненным ураном, готовит иск к Альянсу. Адвокат рассказал NEWS.ru, что намерен добиться компенсации для оставшиеся в живых жертв бомбардировок.

Представляя в суде военнослужащих, живущих в Нише, я заметил, что во время агрессии НАТО в 1999 году фигурантами были около 16 тысяч военнослужащих. А когда я начал вести их дела в 2015 году, истцов было уже на шесть тысяч меньше. И с каждым годом количество ветеранов уменьшается — они умирают от рака, — пояснил адвокат.

Он рассчитывает объединить итальянских и сербских военных, пострадавших от обедненного урана, чтобы вместе выступить перед Европейским парламентом или ООН. К иску могут присоединиться ассоциации пострадавших из Республики Сербской, а также Боснии и Герцеговины.

Моя мать умерла в результате использования обедненного урана, у нее был рак костей. Мы должны работать вместе с юристами из Сербии и со всего мира, придерживаясь древнеримского правила, согласно которому тот, кто причиняет ущерб, обязан его возместить, — считает Алексич.

Он напомнил, что право на жизнь является основным правом человека, которое гарантируется конституцией Сербии, Хартией о защите прав человека и Уставом ООН. Адвокат убежден, что в отношении пострадавших это право было нарушено.

Пусть заплатят за ущерб, — заключил юрист.

Ранее врач-онколог, профессор Медицинской академии США Владимир Ковчин заявил NEWS.ru, что последствия использования боеприпасов с обеднённым ураном в Югославии сопоставимы с итогами бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. По его словам, количество онкобольных после всех этих событий увеличилось, но о применении урана в Югославии не сообщалось. Возможно, это произошло потому, что радиация оттуда не распространилась на другие страны.