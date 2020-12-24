В Раде заявили, что Зеленский может стать последним президентом Украины

https://static.news.ru/photo/80b6c74c-45eb-11eb-9721-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Работа Владимира Зеленского на главном посту Украины может «уничтожить» институт президентства и страна в итоге станет парламентской республикой. Так считает депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Есть вариант, что Владимир Зеленский своей деятельностью просто уничтожит институт президентства на Украине. И переходим просто в парламентскую республику. Люди скажут: слушайте, не получается у нас с экспериментами как-то, давайте создадим парламентскую республику, установим балансы, пусть договариваются элиты. С президентом что-то не то получилось. Это возможный вариант, — сказал Гончарнеко в четверг в эфире телеканала «Прямой».

При этом 42% украинцев во время опроса социологической службы центра Разумкова назвали Зеленского «разочарованием года». Звание «неудачник года» главе страны и вовсе присвоили четверть жителей Украины, согласно данным фонда «Демократические инициативы».

Пост лидера Украины Зеленский занял весной 2019 года. На выборах в первом туре он получил поддержку от 30,24%, обогнав всех своих конкурентов, в том числе Петра Порошенко, который тогда руководил страной. Второй тур принёс политику 73,22%.

Однако уже в декабре 2020 года, как показали опросы социологической группы «Рейтинг», Зеленский потерял поддержку большей части избирателей и за него снова бы проголосовали лишь 27% потенциальных избирателей.

В четверг Зеленский подписал закон, согласно которому особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлевается на год, сообщал NEWS.ru.