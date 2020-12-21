Четверть жителей Украины считают президента Зеленского неудачником года

https://static.news.ru/photo/2b6d31b0-4396-11eb-8b66-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Согласно данным опроса, более четверти жителей Украины назвали президента страны Владимира Зеленского неудачником 2020 года.

Респондентам опроса «Демократических инициатив» предложили ответить на вопрос о том, кого из политических деятелей они готовы назвать «политиком 2020 года», а кого «неудачником 2020 года», пишет РИА Новости.

Политиком года Зеленского назначили 15,5% опрошенных, в то время как 28% украинцев сочли его достойным звания неудачника года.

При этом экс-президента страны Петра Порошенко политиком года выбрали 9,2% респондентов, а неудачником года — 13,8%. В то же время экс-премьера Украины Юлию Тимошенко политиком года считают 5,4%, неудачницей — 2,3%, а министра внутренних дел Арсена Авакова к политикам года причислили 0,6%, к неудачникам — 2,8%.

Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский анонсировал на Украине глобальную судебную реформу. По его словам, суды являются больным местом для страны. В настоящее время ведётся борьба с некоторыми судьями Конституционного суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру, уверен президент.