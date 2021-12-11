В Раде сообщили, что Луганская область оказалась на грани катастрофы

Прекращение поставок угля на Луганскую ТЭС поставило Луганскую область на грань «техногенной катастрофы». Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, представитель группы «Доверие» Сергей Шахов. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Украина 24».

Как заявил депутат, о надвигающей катастрофе предупреждали ещё летом.

Мы трубили об этом ещё с лета, мы говорили о том, что к ТЭС нет железной дороги. Ситуация, которая сейчас сложилась на Луганщине, — это фактически техногенная и социальная катастрофа. На ТЭС осталось всего 30 тыс. тонн угля, этого хватит на 20 суток, а если начнутся морозы, то система вообще не выдержит, — заявил Шахов.

По словам депутата, власти за семь лет так и не построили прямую железную дорогу к городу Счастье, не обеспечили станцию газом, поставив под угрозу 12 тысяч человек, 53 больницы, 293 школы, 253 детских сада, а также все шахты области.

Железнодорожное сообщение для доставки угля на Луганскую ТЭС прекратилось в 2014 году. Со стороны Украины оно отсутствует, два подъездных пути идут из неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

Ранее сообщалось, что администрация части Луганской области, находящейся под контролем украинских властей, обратилась к министру по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук с просьбой добиться от РФ возобновления поставок угля. Топливо необходимо для снабжения Луганской ТЭС.