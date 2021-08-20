В Раде сочли унижением американское поздравление с 30-летием независимости

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Унижением назвал депутат Верховной рады Вадим Рабинович поздравление с 30-летием независимости Украины от посольства США. Своё отношение к произошедшему парламентарий выразил в социальной сети Facebook.

Посольство США в Киеве опубликовало в своём Instagram видео, где сотруники исполняют песню группы Kozak System «Мой друг». В сообщении ведомства подчеркнули, что таким образом Штаты поддерживают Украину, её суверенитет, целостность и процветание.

По мнению Рабиновича, подобного унижения «украинские коррупционеры» в жизни не испытывали.

За двадцать лет оккупации Афганистану на разграбление дали три триллиона долларов, а на 30-летие оккупации Украины, нашему коррупционному талибану* спели всего лишь песенку. Посольство США в Киеве спело песенку своим украинским друзьям. Это какой-то позор! — написал парламентарий.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Украины выступило с поддержкой санкций, которые Соединённые Штаты ввели против сотрудников ФСБ, которых называют причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального.