В Раде одобрили отставку Пристайко с поста вице-премьера Украины

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Италия настаивает на коллегиальном решении европейских стран по открытию границ и восстановлению туризма после пандемии. Власти считают, что не должно быть никаких «привилегированных коридоров», позволяющим одним гражданам передвигаться свободно, а другим — с ограничениями.

Сроки вступления стран в пандемию разные и сегодня Италия возобновляет передвижение, готовясь принимать и приезжих из Европы, пояснил свою позицию министр иностранных дел Луиджи ди Майо на пресс-конференции по итогам...