Европа

В Раде одобрили отставку Пристайко с поста вице-премьера Украины

12:03, 04 июня 2020
Верховная рада Верховная рада Фото: Wikipedia

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за отставку Вадима Пристайко с поста вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Предложение об увольнении Пристайко исходило от главы украинского правительства Дениса Шмыгаля. Инициативу поддержали 296 депутатов Рады.

Предполагается, что Пристайко станет послом Украины в Великобритании, а его место в правительстве займёт Ольга Стефанишина, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как ранее писал NEWS.ru, Пристайко заявил, что Киев намерен пересмотреть соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Украинские власти решили воспользоваться ситуацией с пандемией коронавируса для изменения ранее установленных квот.

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