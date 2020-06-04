В Раде одобрили отставку Пристайко с поста вице-премьера Украины

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за отставку Вадима Пристайко с поста вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Предложение об увольнении Пристайко исходило от главы украинского правительства Дениса Шмыгаля. Инициативу поддержали 296 депутатов Рады.
Предполагается, что Пристайко станет послом Украины в Великобритании, а его место в правительстве займёт Ольга Стефанишина,
Как ранее писал NEWS.ru, Пристайко заявил, что Киев намерен пересмотреть соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Украинские власти решили воспользоваться ситуацией с пандемией коронавируса для изменения ранее установленных квот.
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