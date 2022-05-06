В Праге призвали лишить маршала Конева звания почётного гражданина города Мэр Праги Гржиб предложил лишить маршала Конева звания почётного гражданина города

Фото Cihla Radek/CTK/Global Look Press

Мэр Праги Зденек Гржиб предложил лишить советского маршала Ивана Конева статуса почётного гражданина города. По его словам, статус должен присваиваться с учётом исторического контекста, сообщает издание Idnes.

Акт о предоставлении почётного гражданства должен рассматриваться в историческом контексте и с учётом дальнейшего исторического развития Чехословакии, которое с идеологической точки зрения допускало единую интерпретацию событий, а некоторые факты [тогдашним коммунистическим режимом] замалчивались, скрывались, — отметил Гржиб в пояснительной записке к инициативе.

Коневу присвоили почётное звание в июне 1945 года. По словам пражского мэра, в 1956 году маршал командовал советскими войсками при подавлении венгерского восстания, а в 1962 году был главкомом Группы советских войск в Германии, когда там возводили Берлинскую стену. Памятник Коневу в Праге в апреле 2020 года убрали с площади Интербригады и отправили в депозитарий.

Ранее стало известно, что в июне 2021 года после долгих обсуждений местные муниципалы приняли соломоново решение по названию улицы, носящей имя Конева. В Праге останется улица, носящая имя советского маршала, под командованием которого войска очистили столицу и всю Чехию от остатков гитлеровцев. Но сохранит Злата Прага его имя в городской топонимике при условии: там же будет вывешена табличка, текст которой расскажет прохожим о противоречивой роли Конева в судьбе страны.