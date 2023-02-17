В посольство России в Бухаресте пришел подозрительный конверт

Фото: Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

Посольство России в Бухаресте получило подозрительный конверт, сообщает Служба информации Румынии. Спецслужбы изъяли послание и передали на экспертизу, передает РИА Новости.

Сегодня днем пиротехнические группы службы информации Румынии выехали в посольство России, чтобы начать стандартную процедуру в отношении подозрительного конверта. После предварительной проверки его забрали и благополучно перевезли на экспертизу, — говорится в сообщении спецслужбы.

Ранее подозрительный конверт, покрытый масляными пятнами, пришел в канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Прибывшие по сигналу правоохранители обследовали конверт и передали его службам безопасности для дальнейшей проверки.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в социальных сетях заявил, что в посольство страны в Греции утром пришла окровавленная посылка. Адрес отправителя аналогичен адресу на остальных конвертах, которые ранее приходили в украинские диппредставительства, уточнил он.