«В последний момент»: СМИ сообщили об отказе Буданова от поста главкома ВСУ Economist заявил о возможном отказе главы ГУР Буданова от поста главкома ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в последний момент мог отказаться от назначения на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) вместо Валерия Залужного, пишет издание Economist со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, глава ГУР и командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский назывались возможными кандидатами на пост главкома.

Некоторые предположили, что [Буданов] отказался от этой должности в последнюю минуту. Близкий коллега настаивает на том, что генерал Буданов не претендовал на должность генерала Залужного, но что он также не имел права отказываться от военной должности, — говорится в материале.

Как пишет Economist, изданию «удалось подтвердить», что 29 января Владимир Зеленский провел встречу с Залужным и заявил о решении отправить его в отставку. При этом военному в качестве альтернативы предложили должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Ранее издание «Зеркало недели» сообщило, что Владимир Зеленский лично попросил Валерия Залужного покинуть должность и написать соответствующий рапорт. По информации СМИ, новую значимую должность Залужному не предложили.

В свою очередь авторы «Страна.ua» предположили, что слухи о возможной отставке Валерия Залужного могли исходить от него самого либо от его сторонников с целью сыграть на опережение. Журналисты уточнили, что распространение этой информации использовалось как удар по Владимиру Зеленскому, чтобы лишить его возможности уволить главкома в будущем.

«Некоторые предположили, что он отказался от этой должности в последнюю минуту. Близкий коллега настаивает на том, что генерал Буданов не претендовал на должность генерала Залужного, но что он также не имел права отказываться от военной должности», — говорится в статье. По словам неназванного коллеги Буданова, подобные решения зависят не от него.