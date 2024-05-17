Никита Чайка

В Польше заявили о принятых мерах после покушения на Фицо В Польше усилили охрану высокопоставленных лиц после покушения на Фицо

17 мая 2024 в 11:32

Фото: Stringer/ REUTERS

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо переводят в университетскую больницу Ф. Д. Рузвельта после того, как он был ранен в результате перестрелки в Гандлове