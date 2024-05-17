Руководство Польши усилило охрану высокопоставленных чиновников и политиков после попытки покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил в эфире радиостанции Polskie Radio замминистра национальной обороны республики Павел Залевский. По его словам, в Польше сделали выводы после инцидента со словацким премьером.
Если речь идет о конкретных выводах, то, конечно же, была усилена охрана высокопоставленных лиц в Польше, — сказал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что после покушения на Фицо охрана главы российского государства Владимира Путина не изменилась. По его словам, в Кремле не принимали никаких решений по этому вопросу.
Фицо был ранен в городе Гандлова после заседания правительства 15 мая, после покушения его в тяжелом состоянии доставили в больницу Банска-Бистрицы и сделали операцию. Стрелок успел сделать пять выстрелов, прежде чем его повалили на землю. Замминистра охраны окружающей среды Словакии Филип Куффа сообщил, что врачи оценивают состояние Фицо после операции как стабильное.
В покушении на премьера подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Известно, что он является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях, а в последний год и лично к Фицо.