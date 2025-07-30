В Польше решили подготовиться к возможным конфликтам необычным образом МВД Польши: подземные гаражи и подвалы должны проектироваться как бомбоубежища

Все новые подземные гаражи и подвалы в Польше с текущей недели должны проектироваться с возможностью использования в качестве бомбоубежищ, заявил заместитель министра внутренних дел Чеслав Мрочек в интервью Polskie Radio. По его словам, данные меры направлены на защиту населения в случае чрезвычайных ситуаций и военных угроз.

Речь идет о защите населения в случае [природных] катаклизмов и военных действий, — пояснил представитель МВД.

Согласно новым требованиям, потолки таких сооружений должны иметь толщину не менее 30 см и изготавливаться из бетона, аналогичного используемому для несущих стен. Обязательными элементами проектов станут системы вентиляции, аварийные выходы с металлическими дверями, водоснабжение и автономное освещение. Мрочек подчеркнул, что ради безопасности населения придется смириться с возросшей стоимостью строительства.

По действующим нормативам, количество мест в убежищах должно покрывать не менее 50% населения населенного пункта. На 2023 год в Польше насчитывалось свыше 300 тысяч укрытий, способных одновременно принять более 1,1 миллиона человек. Новые строительные стандарты позволят значительно увеличить этот показатель.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что более 30 граждан Украины, Колумбии, Белоруссии и России задержаны в республике в связи с подозрениями в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Он не уточнил, за какой период были задержаны эти иностранцы.

До этого Туск подчеркивал, что решение польских властей не отправлять войска на Украину является окончательным и пересмотру не подлежит. Он подчеркнул, что по этому вопросу на Варшаву не оказывается давления со стороны западных партнеров, а США проинформированы о позиции Польши.