В Польше назвали закрытым вопрос репараций от ФРГ за Вторую мировую войну МИД Польши: шансов получить репарации от Германии за Вторую мировую войну нет

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Радослав Сикорский

Вопрос репараций от Германии в пользу Польши за ущерб во время Второй мировой войны закрыт, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС. Он добавил, что все средства были присвоены Советским Союзом и правившая в стране в последние восемь лет партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) должна была требовать выплат не от ФРГ, а от России.

Не будет никаких репараций, так как Потсдам решил иначе. Вы сами знаете, что вопрос репараций закрыт <...>. К сожалению, они были присвоены Советским Союзом. К сожалению, юридическая позиция такова, что репараций получить не удастся, — заявил Сикорский.

Власти Польши много раз высказывали требования к Германии по репарациям. Ей был озвучен счет на $1,3 трлн.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times заявил, что Польша, которая хочет добиться репараций от Германии за Вторую мировую войну, в дальнейшем может потребовать их и от РФ. Он также назвал такую дискуссию с российским президентом Владимиром Путиным разговором «с другой цивилизацией».

Ранее член Совфеда от Крыма Сергей Цеков сказал NEWS.ru, что Варшава не сможет получить репарации за Вторую мировую войну ни от Германии, ни от России. По его словам, у польских властей нет для этого «ни сил, ни ума». Политик подчеркнул, что в ответ ФРГ имеет право потребовать вернуть территории, отошедшие к Польше по итогам разгрома гитлеровцев.