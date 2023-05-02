В Совфеде рассказали, сможет ли Польша получить репарации от ФРГ и России Сенатор Цеков заявил, что у Польши «нет ни сил, ни ума» для получения репараций от Германии и России

Фото: Эммануил Евзерихин/РИА Новости

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. После освобождения города Ломжа жители возвращаются домой

Варшава не сможет получить репарации за Вторую мировую войну и от Германии, и от России, рассказал NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. По его словам, у польских властей нет для этого «ни сил, ни ума». Политик подчеркнул, что в ответ ФРГ имеет право потребовать вернуть территории, отошедшие к Польше по итогам разгрома гитлеровцев.

Поляки могут говорить все, что угодно. Но, думаю, успеха они не будут иметь — ни с Германией, ни с Россией. Может с ФРГ получится что-то символическое получить, но вряд ли. У них нет ни ума, ни сил. В ответ Германия может потребовать вернуть назад территории, отошедшие к Польше по итогам Второй мировой войны. Они забыли, как СССР помогал восстанавливать Польшу, — заявил сенатор.

По мнению собеседника, из-за таких действий Польша теряет друзей и наживает врагов в ЕС и за его пределами, а выглядит серьезным игроком только в глазах руководства США.

Варшава может выглядеть серьезным другом и партнером в глазах США. Но они теряют друзей в ЕС и за его пределами. Многие же понимают...какая репарация, они получили большие территории Германии по итогам Второй мировой войны, Берлин тоже может их потребовать. А те территории, которые отошли к СССР, ставшие троянским конем для Союза, они всегда были территорией Российской империи и, в принципе, после революции 1917 года незаконно оказались в составе Польши, — рассказал Цеков.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times заявил, что Польша, которая хочет добиться репараций от Германии за Вторую мировую войну, в дальнейшем может потребовать их и от РФ. Он также сравнил подобную дискуссию с российским президентом Владимиром Путиным с другой цивилизацией.