Польша, которая хочет добиться репараций от Германии за Вторую мировую войну, в дальнейшем может потребовать их и от России, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times. Он не исключил, что польские власти могут начать диалог на эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем, — заявил глава международного бюро канцелярии Пшидач.
Ранее бывший советник Минобороны США Марио Лойола предложил Вашингтону пообщаться с властями Украины и убедить их продать России новые регионы. По его словам, оплата за них должна быть крупной и включать в себя репарации.
Позже политолог Владимир Карасев предположил, что Россия не пойдет на такой шаг, так как это выгодно для Вашингтона, потому как вложила большие деньги на восстановление промышленных территорий и жилого фонда Донбасса, которые были разрушены Украиной, и продолжит вкладывать средства для улучшения жизни на новых территориях.