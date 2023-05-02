Виктория Молчанова

Польша после Германии решила требовать репараций от России Пшидач: Польша хочет добиться репараций от Германии, а потом может перейти к России

2 мая 2023 в 10:15

Фото: dpa/A0009_dpa/Global Look Press

Военная операция вооружённых сил нацистской Германии и Словакии, в результате которой было нанесено поражение польским вооружённым силам и была оккупирована территория Западной Польши