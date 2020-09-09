В Польше назвали обвинения в управлении белорусскими протестами абсурдом

https://static.news.ru/photo/e03eec22-f2d4-11ea-b231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прокомментировал заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об управлении белорусскими протестами из Польши. По его словам, такие инсинуации абсурдны.

Политический и жизненный опыт дипломата напоминает ему о существовавшем в Польше в конце XX века профсоюзе «Солидарность». Тогда тоже говорили, что этим объединением управляют извне.

Рау отметил, что такие приёмы не новы и сложно даже обращать на них много внимания, передаёт ТАСС.

Я убеждён — а пленарное заседание [на форуме с участием Светланы Тихановской] это подтвердило, — что такая обидная для белорусского общества аргументация не заслуживает доверия ни в Белоруссии, ни в Польше, — подчеркнул он в ходе XXX Экономического форума.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии управляются из Польши, Чехии, Украины и Литвы. Организаторы протестов есть и в Литве, и на Украине, где создаются опорные пункты для того, чтобы влиять на Белоруссию, уверен Лукашенко. При этом он добавил, что никакой дестабилизации в республике нет. В стране, по его словам, царят «чистота, аккуратность и спокойствие».

В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы. Он допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. При этом заявил, что только он сейчас может защитить белорусов.