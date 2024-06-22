В Польше могут закрыть последние переходы в Белоруссию Сикорский: Польша изучает возможность закрытия всех погранпереходов в Белоруссию

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Радослав Сикорский

Польша рассматривает вопрос закрытия двух последних действующих пограничных переходов на границе с Белоруссией, заявил в эфире телеканала TVN24 глава МИД республики Радослав Сикорский. При этом он сослался на опыт Финляндии, заблокировавшей погранпереходы с Россией.

Мы рассматриваем закрытие всех погранпереходов. Пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики, — сказал дипломат.

На польско-белорусской границе расположены шесть пунктов пропуска. Польские власти уже закрыли четыре из них, на пятом введены ограничения для белорусских грузовиков. В штатном режиме для продвижения легкового транспорта работает только один, «Тересполь — Брест». Варшава обвиняет Минск в организации наплыва мигрантов с Ближнего Востока.

На днях бывший министр обороны и депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак заявил, что власти Польши должны заминировать границу с Россией в районе Калининградской области. Он также выразил мнение, что Варшава должна выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин.

Ранее экс-президент Польши Бронислав Коморовский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) рассказал, что республика имеет проблемы с военными запасами в связи с поставками оружия Украине. При этом он выразил надежду, что на Украине будут помнить о помощи, которую оказала Польша, особенно за последние два года. Пранкеры пообщались с политиком от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко.