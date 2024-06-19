В Польше потребовали заминировать границу с Россией Экс-глава Минобороны Польши Блащак призвал власти заминировать границу с Россией

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Власти Польши должны заминировать границу с Россией в районе Калининградской области, заявил бывший министр обороны и депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на странице «ПиС» в соцсети X. Он также выразил мнение, что Варшава должна выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин.

В рамках программы по укреплению восточной границы власти должны выйти из Оттавской конвенции, — сказал Блащак.

Ранее экс-президент Польши Бронислав Коморовский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявил, что республика имеет проблемы с военными запасами в связи с поставками оружия Украине. При этом он выразил надежду, что на Украине запомнят о помощи, которую оказала Польша, особенно за последние два года. Пранкеры пообщались с политиком от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Польши и союзники страны подняли в небо военные самолеты в связи с наблюдающейся «активностью дальней авиации России». В ведомстве предупреждали, что в юго-восточных землях республики должно было ожидаться повышение уровня шума.