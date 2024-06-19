В Польше пожаловались на нехватку оружия из-за Украины Экс-президент Коморовский: у Польши проблемы с военными запасами из-за Украины

Фото: Zuma/ТАСС

Бронислав Коморовский

Польша имеет проблемы с военными запасами в связи с поставками оружия Украине, заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) экс-президент страны Бронислав Коморовский. Пранкеры пообщались с политиком от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко и опубликовали ролик в своем Telegram-канале.

Мы испытываем проблему нарушенных военных запасов для мобилизационных потребностей. У нас целые дивизии, у которых не хватает нужного количества танков и пушек, — заявил Коморовский.

Однако политик выразил надежду, что на Украине запомнят о помощи, которую оказала Польша, особенно за последние два года. Коморовский подчеркнул, что «это была гигантская помощь, которая до сих пор не компенсирована польскому войску, если говорить о технике, переданной Украине».

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус от имени президента Украины Владимира Зеленского обсудили с музыкантом Андреем Макаревичем возможность возвращения певца в Россию. В ходе розыгрыша музыкант пожелал Киеву победы и отметил, что «считает до нее дни». Исполнитель также не исключил, что поможет Вооруженным силам Украины в будущем. Говоря о возвращении в Россию, Макаревич признался, что не собирается этого делать и чувствует себя в Израиле как дома.