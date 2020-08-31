В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

https://static.news.ru/photo/fe5feae0-eb85-11ea-99cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону, подчеркнул, что данное заявление было личной позицией политика.

Ранее Фокин назвал реализацию Минских соглашений единственным путём к достижению мира на востоке страны.

Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой, — приводит слова Ермака сайт офиса президента.

По его словам, украинская сторона пытается смягчить некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые согласилась предыдущая власть в рамках Минских соглашений. Он подчеркнул, что позиция украинской делегации должна соответствовать национальным интересам.

Глава офиса добавил, что амнистия не может касаться тех, кто совершал военные преступления, захватывал заложников, пытал и убивал пленных и т. д.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ДНР и ЛНР). Это произошло на фоне силовой смены власти в стране. Ни одно государство новые республики не признало.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук во второй половине августа письменно обратился к Верховной раде с просьбой привести постановление о выборах в соответствие с Минскими соглашениями. Обращение было рассмотрено на закрытом заседании комитета по вопросам организации государственной власти 26 августа, однако никаких решений принято не было.

Кравчук также предложил отказаться от термина «особый статус» в отношении Донбасса и использовать вместо него понятие «особый режим административного управления». По его словам, это соответствует проводимым в стране реформам в сфере местного самоуправления и законодательству, писал NEWS.ru.