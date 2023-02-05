В офисе Зеленского пообещали новые отставки украинских чиновников

Фото: president.gov.ua

Михаил Подоляк

Отставки чиновников на Украине продолжатся, сообщил в ходе всеукраинского телемарафона советник офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он пояснил, что раз уж такой процесс начался, то его нужно продолжать. Подоляк указал, что люди, занимающие высокие должности, должны быть не только эффективными работниками, но и прозрачными.

Это (отставки. — NEWS.ru) будет продолжаться. Если ты начал процесс и сказал А, должен говорить и В, и С. Люди, которые занимают должности, должны быть прозрачны, не только эффективными, профессиональными. Эти процессы продолжатся, никто не сможет находиться в привилегированном состоянии, — заявил он.

По поводу вероятной отставки министра обороны Алексея Резникова Подоляк заметил, что понадобится человек, способный взять на себя переговоры о поставках оружия.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он поблагодарил главу государства Владимира Зеленского за оказанное доверие. До этого свой пост оставил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Впоследствии стало известно, что в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил республики. На сайте Минобороны Украины говорится, что Шаповалов подал в отставку, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания».