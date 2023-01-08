В офисе Зеленского назвали вероятные сроки контрнаступления ВСУ Советник офиса Зеленского Арестович: ВСУ могут пойти в контрнаступление ближе к лету

Фото: МО Украины

В настоящее время ВСУ готовятся к обороне, а ближе к лету могут предпринять попытку контрнаступления, рассказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouТube-канала Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, наступательные действия будут мощными и масштабными.

Ближе к лету можно ожидать серьезного контрнаступления, — сказал Арестович.

Ранее издание FT сообщило, что украинские войска несут большие потери, солдаты сильно измотаны. Кроме того, газета отмечала недостаточную обученность военнослужащих ВСУ, нехватку оружия и боеприпасов. Тем не менее ряд западных военных экспертов не ставит крест на возможности прорыва со стороны украинских военных.

Отставной американский разведчик Скотт Риттер, в свою очередь, заявил, что время играет на Россию в конфликте c Украиной. Он пояснил, что ВС РФ готовы к дальнейшим боевым действиям в зоне СВО, тогда как Киев до сих пор ждет поставок обещанного Западом оружия. По его словам, Украина может потерпеть поражение до того, как получит эту помощь.