В США сообщили о серьезном преимуществе России перед Украиной Экс-разведчик США Риттер: Украина проиграет быстрее, чем Запад поставит ей обещанное оружие

Фото: Министерство обороны РФ

Отставной американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что время играет на Россию в конфликте c Украиной. Он пояснил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что ВС РФ готовы к дальнейшим боевым действиям в зоне СВО, в то время как Киев до сих пор ждет поставок обещанного Западом оружия. Бывший военный подчеркнул, что западные страны столкнутся с логистическими трудностями при поставках военной техники ВСУ.

К несчастью для Украины и остальных (западных стран. — NEWS.ru), России не нужно ждать. <...> Москва будет готова к сражению до того, как хоть что-то из обещанного вооружения перейдет от фазы презентации в PowerPoint к внедрению на Украине, — отметил Риттер.

Риттер уточнил, что военную технику сначала необходимо вывезти со складов, затем привести в рабочее состояние. Западным инструкторам предстоит обучить солдат ВСУ, и только после этого армия Украины начнет его применять.

Сейчас все это оборудование находится на складе, так что прежде чем оно попадет на Украину, его нужно вывезти оттуда, привести в рабочее состояние, затем отправить его, а потом обучить украинцев, как его использовать, и только тогда его можно будет применять. Оно не появится на поле боя раньше апреля, мая или июня, — резюмировал бывший военный.

Ранее обозреватели британского издания The Daily Telegraph Джо Барнс и Ник Гаттеридж написали в своей статье, что президент Франции Эммануэль Макрон перешел красную черту, когда решил отправить Украине боевые машины пехоты западного производства. Журналисты указали на то, что Франция стала первой страной, которая поставила Киеву БМП западного производства. По их словам, «военное табу нарушено».