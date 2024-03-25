В Одессе прогремели взрывы

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Серия взрывов прозвучала в Одессе и Одесской области, сообщает «Страна.ua». В материале уточняется, что хлопки раздались спустя примерно 50 минут после объявления в регионе воздушной тревоги. Местные власти не прокомментировали ситуацию.

Телеграм-канал «Типичная Одесса» написал, что после взрывов в некоторых районах города нет света и воды. Воздушную тревогу объявили также в Николаевской области, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Накануне серия мощных взрывов прогремела ночью в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко отметил, что воздушная тревога звучала на всей территории Украины, в городе работали силы противовоздушной обороны. Подробности он приводить не стал, однако местные жители рассказали, что шум раздался в центральных районах города.

До этого около 15 взрывов произошло в Харькове. Глава областной администрации Олег Синегубов оповестил о поражении объекта критической инфраструктуры, после которого город фактически остался без электричества.

Ранее, 21 марта, украинские СМИ известили, что в Киеве произошло несколько взрывов. Это, по их словам, уже третий случай за последнее время. Городская военная администрация уведомила о повреждении ряда зданий.