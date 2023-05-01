Пьяный «украинский Борис Джонсон» проехался по дорогам Нидерландов В Нидерландах поймали пьяного водителя с поддельными украинскими правами на имя Бориса Джонсона

Фото: Tejas Sandhu/Global Look Press

Борис Джонсон

Полиция нидерландского города Гронинген арестовала пьяного водителя, который передвигался на автомобиле с поддельными украинскими правами на имя бывшего премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщило местное издание Oogtv. Мужчину оштрафовали, а поддельные права изъяли.

Полицейский патруль остановил машину, которой управлял нетрезвый мужчина. В ходе обыска транспортного средства выяснилось, что у задержанного с собой были поддельные украинские права на имя британского политика. В поддельном водительском удостоверении указывались настоящие дата и место рождения Джонсона, однако срок действия «документа» истекал в 3000 году.